A Campofranco opportunità e ristori per commercianti ed artigiani per il taglio dei tributi locali

CAMPOFRANCO Con apposita delibera di Giunta Comunale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande intese ad ottenere le agevolazioni previste in materia di ristori per le attività commerciali, per quanto riguarda il pagamento dei tributi comunali per gli anni 2020 e 2021. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. “Già dal mese di ottobre 2020 – ha detto – avevamo messo in atto tutto quanto necessario per far fruire agli esercizi commerciali questa possibilità, mirata alla riduzione o abbattimento totale delle tasse comunali, nel rispetto delle norme che ci arrivano dal governo nazionale”.

Il Sindaco e la giunta hanno ritenuto di dover incontrare tutti i commercialisti e consulenti che hanno clienti le attività di Campofranco, cosa che è stata fatta in videoconferenza, proprio per portare a conoscenza dell’iniziativa di riapertura termini e scambiare impressioni e pareri sulla materia. Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato fissato, trattandosi di una riapertura di termini con l’iniziativa che già era stata avvitata ad Ottobre 2020, per le ore 13,00 di martedì 01 Febbraio 2022.