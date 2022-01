A Campofranco il 10 gennaio nuova tornata vaccinale di prossimità al Palasport. Il 5 gennaio vaccinazione a casa per chi ha patologie

CAMPOFRANCO. Si terrà lunedì pomeriggio 10 GENNAIO l’ennesimo open day in tema di vaccinazione anticovid organizzato dal Comune insieme all’ASP di Caltanissetta, al Presidio di Campofranco e ai medici di famiglia, presso il Palasport Giovanni Paolo II di Campofranco.

Sarà possibile effettuare la PRIMA DOSE, LA SECONDA E LA TERZA

Per i cittadini che non hanno potuto prenotarsi tramite i propri medici di famiglia, lo possono ancora fare chiamando il Comune al numero 0934 959670 e seguire le indicazioni.

Per chi si è già prenotato e per chi si prenoterà, bisogna ritirare la modulistica presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune in orari d’ufficio.

Mercoledì 5 Gennaio, invece è prevista la vaccinazione domiciliare per quei soggetti indicati dai medici di famiglia per varie patologie e che non possono recarsi al Palasport.