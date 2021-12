Vallelunga, sanificazione delle scuole di ogni ordine e grado

VALLELUNGA PRATAMENO – Il sindaco ha predisposto per la giornata di oggi una sanificazione delle scuole di ogni ordine e grado, una misura precauzionale per tutelare la salute degli studenti e di tutto il personale scolastico. “Stiamo vivendo – dice il sindaco – ancora una fase delicata, a causa del Coronavirus che purtroppo accompagna la nostra quotidianità, . Colgo l’occasione per ricordare ad ognuno di noi che dobbiamo fare tutti la nostra parte, impegnandoci responsabilmente, la prima cosa è quella di indossare le mascherine”.