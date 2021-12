Tragedia della strada in provincia di Padova: morti in un incidente due coniugi originari di Gela.

Due persone originarie di Gela, i coniugi Carlo Cavaleri e Concetta Bilardi sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Padova. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è stato un Suv Jeep a travolgere l’auto, un’Alfa Romeo, sulla quale i coniugi gelesi erano a bordo.

Nel terribile impatto ad avere purtroppo la peggio sono stati proprio i due coniugi che sono morti sul colpo. L’incidente è avvenuto vicino Codevigo, in provincia di Padova. I soccorsi sono stati celeri, ma per i due coniugi si sono rivelati vani. L’autista del Suv, una persona di 44 anni, che a quanto sembra avrebbe tentato di saltare la coda in autostrada impattando l’auto dei due gelesi, è stato nel frattempo posto agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale plurimo.