Sutera, Anche quest’anno il presepe vivente non sarà allestito.

SUTERA. Il famoso presepe di Sutera, uno dei più belli di Sicilia in assoluto, anche quest’anno non si svolgerà. L’Associazione Kamicos e l’Amministrazione Comunale, con grande dispiacere, hanno comunicato che anche quest’anno, a causa della pandemia e dunque dello stato di emergenza, il Presepe Vivente non sarà allestito.

“La peculiarità del nostro presepe sta nel fatto che l’antico borgo “Rabato” si anima, facendo da scenario alla Natività. Tuttavia tale particolarità, durante la pandemia, risulta un grande limite, in quanto la conformazione urbanistica del quartiere, non potendo essere modificata, non consente di rispettare le norme imposte per il contrasto del Covid-19″.

L’Ass. Kamicos e l’Amministrazione Comunale hanno comunque auspicato che si possa tornare alla normalità e che si possa pertanto tornare ad allietare il Natale dei prossimi anni, sperando di uscire al più presto dallo stato di emergenza.