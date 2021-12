Sommatino, l’appello al sindaco di Angela Cocita: “Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo per i nostri concittadini”

“Siamo all’inizio di una nuova e difficile fase dell’emergenza sanitaria nel nostro paese.

Dobbiamo essere all’altezza, per tutelare la nostra salute e il nostro sistema economico, per mettere al riparo la parte più fragile della nostra comunità, non solo i malati e gli anziani, ma anche i giovani.

Tutti dobbiamo essere consapevoli che un nuovo lockdown generalizzato segnerebbe un momento di gravissima difficoltà per tutto il nostro paese. Dobbiamo impedirlo.

In questi tre giorni ho ricevuto tante chiamate dai miei concittadini in isolamento, si sentono abbandonati nessuna chiamata ancora dall’Asp, altri in attesa di tampone. Capisco bene il gran lavoro che in questo momento avranno in ogni paese ma appunto per questo faccio un appello al Sindaco di Sommatino chiedendole di attivarsi il più possibile per dare una mano a queste famiglie. Siamo quasi alla vigilia di Capodanno per salutare un anno difficile e molte persone lo passeranno in isolamento e inizieranno un nuovo anno non nei migliori dei modi. A loro va tutta la mia solidarietà e disponibilità.

Le famiglie non possono essere nella condizione di cercare alternative a un servizio che dovrebbe essere oltre che garantito anche efficiente. Non si può dire non si sapeva, non si era previsto. Non è ammissibile. Rimbocchiamoci le maniche tutti e lavoriamo per i nostri concittadini.”

Angela Cocita – vice presidente del Consiglio Comunale di Sommatino