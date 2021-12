San Cataldo, PD: “Non accettiamo maggioranze variabili o bisbigli”

L’assemblea del Partito Democratico di San Cataldo si dichiara indisponibile a maggioranze variabili, singoli appoggi e a scelte basate sui “bisbigli” di chi non è portavoce di altri se non di sé stesso.

A firmare la nota è stata Martina Riggi, Segretaria Cittadina Partito Democratico in rappresentanza della Giunta Comunale, Marco Andaloro, Vice Segretario Cittadino Partito Democratico, In rappresentanza dei Consiglieri Comunali, Francesca Cammarata, Consigliera Comunale Partito Democratico, Marco Imera, Consigliere Comunale Partito Democratico, In rappresentanza dell’Assemblea del Partito Democratico, Gabriele Amico, Francesco Cammarata, Mattia Cammarata, Segretario Cittadino Giovani Democratici , Alberto Caramia , Antonino Cravotta, Zulema Falzone, Norman Ferrara, Emanuele Giammusso, Giulio Giammusso, Paola Giammusso,Andrea Lo Greco, Salvatore Mosca, Vice Segretario Cittadino Giovani Democratici,Emanuele Orlando,Lucrezia Saporito,Fausto Terrana,Beniamino Torregrossa e Rocco Zaffonte.

La stessa Assemblea ha ribadito che, sebbene un partito sia la casa di idee e anime eterogenee che si rivedono in un ideale comune di unità, non si possa praticare l’unità solo nelle parole.

Sottolinea che il partito ha una sola linea pertanto, chi si è sforzato di non seguirla, lavorando contro di esso per ego personale, contrastando il volere maggioritario, agendo da singolo individuo o, peggio, su direzione di qualcuno, non può più ritenersi parte del Partito perché questo viola i principi e i valori imprescindibili dello stesso.

“Nonostante tutto ciò premesso e considerato – hanno concluso -, l’impegno del Partito Democratico per la città rimane forte e immutato. Faremo pertanto ciò che ci riesce meglio, lasciando ad altri i giochi di palazzo: continuare con il lavoro quotidiano per realizzare proposte e iniziative concrete per tutti i cittadini e le cittadine sancataldesi”-