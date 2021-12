Salto ostacoli: doppietta del Circolo Ippico Valverde nel Campionato Regionale per Società 2021

È il team del Circolo Ippico Valverde il Campione Regionale Assoluto per Società di salto ostacoli 2021. L’appuntamento si è chiuso oggi, domenica 5 dicembre, negli impianti dell’ADIM di Augusta (Sr). In campo 33 squadre con nomi di fantasia, ma sempre riconducibili ai circoli ippici siciliani affiliati alla Federazione Italiana Sport Equestri attraverso il Comitato regionale Sicilia. Otto dei 33 team hanno preso parte a un barrage di spareggio necessario per l’assegnazione delle medaglie.

Ad avere la meglio su tutti è stato il team denominato “CIV…ogliamo bene” guidato da Salvatore Vacirca e composto dai tesserati del Circolo Ippico Valverde: Andrea Cesare La Mantia su Finest Quality V&K, Giorgio Guastella su Cendimo’s Star Ps, Marco Salvatore Franco su Kaijin dei Folletti e Guglielmo Ferlito su Cayoo 2. Proprio il tracciato di Ferlito, capace di chiudere il barrage senza errori e con un tempo di 35”85, è stato decisivo per la vittoria.

A conquistare la medaglia d’argento è un circolo catanese: il New Eagles Club guidato da Cirino Carrabotta, capo equipe e cavaliere in sella a Faluky, Francesca Emma Armao su Obalice du Charooli, Giuseppe Carrabotta su Sams au Travail. È stato il tempo a decidere le successive posizioni. Nessun errore, infatti, anche per il New Eagles che ha chiuso con 36”46 in barrage.

La medaglia di bronzo è andata al collo del C.I. Caccamo di Modica (capo equipe Salvatore Caccamo). Il team denominato Carpe Diem e composto da Rosario Floriddia su For The Best Roy Weel, Giorgio Rotondo su Diablo, Marco Guastella su Dolce Vita e Giuseppe Carrabotta su Queenly Star dei Folletti, ha chiuso senza errori e tagliato il traguardo del barrage in 37”45. Al quarto posto ancora una squadra del Valverde: “CIV.. Uole Stile” (0; 42”72; capo equipe Salvatore Vacirca), mentre al quinto il team palermitano del C.I. Chirone (Team jagermaister; capo equipe Marcella Meyer Guasti; 4; 36”63).

AL CIV ANCHE IL CAMPIONATO PER SOCIETÀ BREVETTO – Record di partecipazione, come accennato, anche nel Campionato per Società riservato ai Brevetti, che ha visto ben trentotto squadre impegnate nel campo “megara” dell’impianto dell’ADIM. Dodici dei trentotto team hanno chiuso senza errori, tanto che è stato necessario anche in questa occasione un barrage per l’assegnazione delle medaglie.

Il primo gradino del podio è andato ancora ai catanesi del Circolo Ippico Valverde guidato dal capo equipe Salvatore Vacirca. La squadra denominata “CIV…uole pazienza” e composta da Alice Morgano su Ginevra, Sofia Roldan Perrotta su Escher, Tommaso Maglia su Diams De Riverland e Sarah Cavallaro su Arathorn. Il quartetto ha chiuso anche il barrage senza errori con il miglior tempo di 30”95.

Argento per il team di Misterbianco de La Quercia del Duca Asd di Dario Cutrufo. La squadra delle “Duchesse”, questo il nome di fantasia, composta da Lucia Alloni su Arckè, Asia Maria Francesca Riili su Mondalina, Agata Formica su Adelaide di Boscochiaro e Giusi Catalfamo su Kingcarra Diva ha chiuso sempre senza errori, ma ha fermato il cronometro a 31”01 nel barrage.

Medaglia di bronzo per il circolo ospitante: l’Adim guidato da Giovanni Fisichella e formata da Simone Rita su Coco Tony, Francesco Pupillo su Sfruz, Emanuele Cappuccio su Fantastico di Sabuci e Stefano Fisichella su Quite Dream. I componenti della rappresentativa denominata Admini hanno ultimato senza errori e fermato il cronometro in 36”87. Al quarto e quinto posto rispettivamente i palermitani del C.I. Chirone di Palermo e del Circolo Ippico Taytù.

Il Gran Premio, prova più importante fra la categoria aggiunte al Campionato, è andato all’ennese Paolo Cocomero su Saval. Il cavaliere tesserato per il Ciliegio Asd è stato l’unico a riuscire a mettere a segno un doppio netto sul tracciato a due manche disegnato dal direttore di campo Gabriele Vulcanico. Piazza d’onore per la catanese Daria Zuccaro. L’amazzone del New Eagles Asd ha chiuso con un totale di 8 penalità (4/4) e il tempo di 37”59 in seconda manche. Terzo il suo compagno di circolo Antonino Sottile in sella a Bramin (4/4; 40”32).

Soddisfatto il Presidente del Comitato FISE Sicilia, Fabio Parziano. “Abbiamo assistito – ha detto il numero uno di FISE Sicilia – a due splendide giornate di sport e fortunatamente anche il meteo ci ha assistito e regalato due gran belle giornate di sole. Sono pienamente soddisfatto per questa edizione che, non solo da un punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista qualitativo ha dato la possibilità di vedere all’opera i migliori cavalieri e le migliori amazoni del momento provenienti da tutta la regione. Un evento che ci ha consentito di raddoppiare le partecipazioni soprattutto nella categoria Brevetti. Grande soddisfazione anche per le iniziative che questo Comitato è riuscito a mettere in campo per gli allevatori dei cavalli siciliani, che si sono dimostrato contenti per il progetto di valorizzazione del cavallo sportivo nato e allevato nell’isola”.

Il Campionato per Società ha confermato il gradimento che negli anni si è guadagnato da parte degli appassionati del salto ostacoli siciliano. Battuto il record di presenze con 33 team in rappresentanza di altrettanti circoli affiliati siciliani per il Campionato Assoluto (contro 27 del 2020). Grande successo anche per il Campionato Brevetto che ha visto alla partenza ben 38 squadre, numeri letteralmente raddoppiati rispetto all’edizione 2020 che aveva visto in campo 19 squadre.

Un evento curato in ogni dettaglio che ha visto in occasione della premiazione anche un coreografico spettacolo del gruppo di sbandieratori e musici dell’associazione Casa Normanna di Motta S. Anastasia, nato nel 1971, affiliato alla FISB (Federazione Italiana Sbandieratori), ma anche la vetrina dei puledri nati e allevati in Sicilia che ha visto all’ADIM alcuni dei migliori soggetti prodotti proprio nella nostra regione.

A consegnare le medaglie è stato il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, Fabio Parziano, insieme al Presidente del collegio giudicante Barbara Lovatelli Bicocchi.