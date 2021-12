Mussomeli, studenti dell’ IPSARS “ Virgilio” in visita presso aziende del territorio

MUSSOMELI – Una visita guidata è stata effettuata nei giorni scorsi dagli alunni della classe IV^ A dell’IPSARS “ Virgilio” di Mussomeli, diretto dal Dirigente scolastico Prof. Vincenzo Maggio. L’uscita didattica si è svolta presso la ditta Sementiera “Coop. S. Agata“ in quanto inserita all’interno delle attività programmate durante il progetto PON PIANO ESTATE. Gli alunni accompagnati e guidati dal docente Agronomo Prof. Sorce Salvatore, esperto del progetto e dalla tutor Dott.ssa Sorce Marianna, hanno vissuto dei momenti didattico-formativi, visitando dapprima il sementificio e poi il mangimificio. Pertanto, negli ambienti scolastici, auspicano che , in un prossimo futuro, queste visite guidate, nelle varie aziende e ditte del territorio, diventino sempre più frequenti, nell’interesse generale soprattutto degli studenti che così possono incrementare ancor di più il loro bagaglio culturale, soprattutto nel comparto riguardante il mondo della cerealicoltura divenuto sempre più importante per l’economia agricola dell’entroterra collinare siciliano.