Mussomeli, sanificazione straordinaria scuole

MUSSOMELI – Nei prossimi giorni scuole chiuse. Lo ha comunicato il sindaco Catania: “Considerato l’andamento del contagio all’interno dei plessi scolastici, di concerto con l’assessore alla pubblica istruzione (Jessica Valenza), l’assessore alla protezione civile (Daniele Frangiamore) e ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori, ho ritenuto opportuno emanare una Ordinanza Sindacale per una accurata e straordinaria sanificazione di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado nelle giornate di lunedì 6 e martedi 7 dicembre. In queste due giornate le attività didattiche saranno sospese in presenza.