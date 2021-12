Mussomeli, istallati alla scuola “Leonardo Da Vinci” generatori sanificazione ambienti

MUSSOMELI –L‘Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, mediante l’ acquisto, tramite i fondi stanziati dal Miur per le scuole al fine di prevenire il contagio da covid 19, è stato dotato di n. 3 generatori professionali di ozono progettati per la sanificazione degli ambienti e la rimozione di agenti infettivi, installati nei tre plessi, due di Mussomeli e uno di Campofranco, che fanno parte dell’Istituzione scolastica , di cui è dirigente la professoressa Alessandra Camerota. I sanificatori , sfruttando il potere antiossidante dell’ozono ma soprattutto la particolarità di tale gas di dissolvere gli agenti infettivi e anche il covid 19, senza lasciare traccia o residui chimici, consentiranno periodicamente, in autonomia e piena flessibilità , di sanificare, al pari degli ambienti medici e ospedalieri, tutti gli spazi della Scuola, garantendo la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico. Nei giorni scorsi i tecnici della ditta Sanity System Italia SRL di Limena (PD) hanno provveduto all’installazione dei generatori. Le attività di montaggio e prima sanificazione sono state seguite dalla Dirigente, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrative, Mario Maida e dal responsabile interno per la sicurezza professore Massimo Cassarino. (Dalla Scuola, professoressa Graziella Lo Manto)