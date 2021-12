Mussomeli, giornata internazionale disabilità: Pronti alcuni interventi del Comune

CMUSSOMELI – La Giornata internazionale delle persone con disabilità è indetta dalle Nazioni Unite dal 1981. La Giornata mira ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l’impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità.

Per celebrare degnamente e con fatti concreti la giornata abbiamo pronti , dice il sindaco Catania, alcuni interventi:

👉1) l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’aula consiliare (la gara, in corso di aggiudicazione, che prevede la riqualificazione del nostro municipio, tra gli altri interventi prevede anche questo);

👉2) l’acquisto di un pulmino comunale adeguato alle norme sull’abbattimento barriere architettoniche;

👉3) la realizzazione del parco inclusivo per bimbi disabili;

👉4) l’acquisto di 2 sedie per persone affette da disabilità che vogliono giocare a tennis nei campi già esistenti e nel nuovo campo che andremo a costruire nei prossimi mesi. “Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare in questa direzione ma come in tutti i percorso la cosa più difficile è partire”.