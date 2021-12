Mussomeli, Emergenza Covid: Rappresentanti Scuole ”G. B. Hodierna” e “Virgilio” scrivono all’ASP e alcuni studenti non frequentano

MUSSOMELI – Il coronavirus continua a destare preoccupazione in tutte le direzioni. Anche i ragazzi di contrada Prato fanno sentire la loro voce, scrivendo una lettera all’Asp di Caltanissetta, esternando il loro punta di vista. “All’ASP di Caltanissetta Dipartimento di Prevenzione Medico. Oggetto: Emergenza epidemiologica da covid – 19. Chiusura delle attività didattiche in presenza, “I rappresentanti degli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado dei plessi scolastici siti in contrada Prato a Mussomeli , in considerazione dell’elevato numero di persone risultate positive al Virus Covid-19 coinvolgendo in modo traversale diverse classi, Ritenuto, altresì opportuno e necessario, in ragione della situazione emergenziale e dei rischi connessi per la salute pubblica legati ai casi di positività accertati nel territori, chiediamo, in via preventiva, che vengano chiusi gli edifici scolastici per limitare le occasioni di rischio e la diffusione del contagio (di modo che poi le scuole possano riorganizzare il percorso in modalità D.A.D.) . La nostra richiesta non è solo motivata dal diffondersi in modo massiccio del contagio da coronavirus nel comune della scuola ma anche considerato il fatto che le norme prese sui trasporti per la prevenzione della diffusione del virus non sono molto utili visto l’assembramento che c’è su di essi ed inoltre, nei comuni limitrofi, da dove molti studenti provengono, la situazione non è delle migliori. A causa di questo timore, molti nostri compagni hanno già deciso, in modo autonomo, di non frequentare più in presenza per tutta la durata dell’emergenza. in questo modo, a causa dell’elevato numero di assenze, metteranno a rischio la validitá stessa del loro anno scolastico . In ragione di questi fatti, vi preghiamo valutare la nostra richiesta di chiusura dei plessi al fine di evitare l’allargarsi del contagio e garantire il proseguimento delle attività scolastiche in sicurezza. Cordialmente. I rappresentanti degli istituti scolastici G B Hodierna e Virgilio”.