Mussomeli, convocazione del consiglio comunale per il 14 dicembre

MUSSOMELI – Il presidente avv.Gianluca Nigrelli ha convocato il Consiglio Comunale nell’aula consiliare “Francesca Sorce”i del Palazzo Municipale, in seduta pubblica, sessione ordinaria, per il giorno 14 dicembre 2021, ore 18,00, per trattare il seguente ordine del giorno: 1. Scelta degli scrutatori; 2. Intervenuta decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio. Atto d’indirizzo; 3. Verifica della qualità e della quantità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 8 agosto 1978, n. 457, per l’anno 2020; 4. Verifica della qualità e della quantità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle

leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 8 agosto 1978, n. 457, per l’anno 2021; 5. Approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario anno 2018; 6. Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. Ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2020; 7. Approvazione del regolamento su sale giochi e spazi per il gioco.