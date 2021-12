Mussomeli, 1° iniziativa della Consulta giovanile; “NATALE DA VETRINA 20”

MUSSOMELI – (Dalla consulta) – Confrontandoci e prendendo spunto dalle varie consulte nazionali italiane abbiamo selezionato alcune idee, da proporre in consulta, alcune concretizzabili, altre no, a causa dell’epidemia da covid 19, sono state comunque riservate per i prossimi anni. La prima iniziativa della Consulta Giovanile Comunale è rivolta a tutte le attività commerciali che operano sul territorio comunale. Si tratta di un Contest “Natale da vetrina 2021” sulla Pagina Facebook della Consulta, che avrà inizio il 18 dicembre 2021 in collaborazione con il #compromussomelese iniziativa promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico del Comune di Mussomeli.

Tutte le attività commerciali che vorranno aderire all’iniziativa, dovranno inviare all’indirizzo email della consulta: consultagiovanilemussomeli@gmail.com. una foto della vetrina natalizia della propria azienda e con abbinata una descrizione dell’azienda stessa, il link di collegamento alla propria pagina Facebook aziendale e perché no? anche un codice sconto natalizio.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere al meglio le varie aziende presenti sul territorio comunale e cercare di dare un input al consumo interno promuovendo le nostre eccellenze.

Le date:

Dal 9 dicembre al 16 dicembre 2021 per inviare adesione, foto, e descrizioni via email; – Dal 18 dicembre al 26 dicembre ore 12:00 – CONTEST

La Vetrina di Natale che otterrà più like sulla foto, sarà proclamata vincitrice.