Maltempo, Smottamenti sulla Milena – Grotte: previsti interventi del Libero Consorzio di Caltanissetta per ripristinare la normale viabilità.

MILENA. Il maltempo si fa sentire sulle strade di collegamento. In particolare, sulla SP 151 Milena Grotte. Come ha reso noto il sindaco di Milena Claudio Cipolla in una nota, smottamenti si sono verificati in alcuni tratti della SP151 Milena-Grotte.

A seguito di questi smottamenti, nella mattinata di oggi sono stati contattati da parte del Comune di Milena i funzionari del Libero Consorzio di Caltanissetta che, secondo quanto sottolineato dal sindaco nella nota il Comune di Milena, hanno garantito “che nel pomeriggio la strada verrà liberata”.