SAN CATALDO. Un solo nuovo casi di positività al Covid a San Cataldo nelle ultime 24 ore. La persona risultata positiva è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Al momento a San Cataldo i casi di positività sono 134 di cui 130 in quarantena domiciliare, 3 ricoverati in malattie infettive ed uno fuori provincia. Nessuno è ricoverato in terapia intensiva.