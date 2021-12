Caltanissetta, un malore fatale per Mirko Mattina: a 26 anni aveva realizzato il sogno di aprire una pizzeria

Un malore improvviso ha portato via, a soli 26 anni, il Nisseno Mirko Mattina.

Il giovane, molto conosciuto e stimato in città, a giugno aveva coronato il suo sogno di aprire una pizzeria in via Bissolati a Caltanissetta.

Mirko nella notte scorsa si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale ma i medici non hanno potuto più fare nulla.

Sconfortati il padre Vincenzo, noto in città per il suo ruolo di agente di polizia penitenziaria, la madre Fabiola e il fratello Samuele.

Ad amici e familiari mancheranno il carattere allegro e gioviale del ragazzo disponibile come amico e come professionista.

Nelle prossime ore verrà comunicata la data e l’orario dei funerali.