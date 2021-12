Caltanissetta, Natale in centro storico: ex-rifugio gremito da bimbi felici. L’Amministrazione: “E’ il nostro obiettivo”

CALTANISSETTA – Tantissimi bambini gioiosi e genitori… contenti. Scenario incoraggiante quello visto questa sera al Centro espositivo di Arte contemporanea della Salita Matteotti a Caltanissetta, appositamente allestito ed abbellito per il Natale.

Prima lo spettacolo di giocolieri con tanto pubblico (tra le ore 17 e le 19) e poi i “piccoli” a gremire (ma sempre con rispetto delle norme anti-covid) le sale natalizie dell’ex rifugio: fila per l’ingresso, ordinata ed in sicurezza.

Nel frattempo altri hanno preferito, in attesa che la ‘coda’ diminuisse, trasferirsi sulla slitta luminosa, adiacente il ‘brillante’ albero di Natale che risplende in piazza Garibaldi: la slitta si è trasformata, come ormai accade puntualmente da giorni, nel set preferenziale per foto e selfie natalizi.

Insolito e per certi versi inusuale, specialmente dopo questo avvilente biennio pandemico, rivedere il centro storico pieno di gente ed in particolare di bambini gioiosi.

Le prime impressioni, sull'avvio degli eventi natalizi in centro storico, del vicesindaco Grazia Giammusso e dell'assessore Fabio Caracausi.



















Il vicesindaco ha sottolineato: “Il Natale inizia con l’allegria dei bambini. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione per tutto il periodo natalizio: abbiamo sempre detto che questo sarebbe sempre stato il Natale dei bambini. Grazie per aver risposto così a queste iniziative”.

Divertimento e relax ma, in sicurezza. L’assessore Caracausi evidenzia: “In questi giorni, con i miei occhi, ho visto l’ordine dei nisseni ed anche dei bambini in fila per entrare al rifugio di Babbo Natale. Numero contingentato che ha evitato assembramenti o condizioni di ‘insicurezza’. Tutto si sta svolgendo in maniera perfetta, speriamo continui così fino al 9 gennaio. Ci saranno altre iniziative che vi racconteremo più avanti”.