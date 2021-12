Caltanissetta, a scuola di giornalismo: gli studenti del Volta incontrano “in remoto” la giornalista Ivana Baiunco

E’ stata la dottoressa Ivana Baiunco, giornalista e segretaria di Assostampa Caltanissetta, la relatrice dell’incontro tenuto da remoto, venerdì 3 dicembre, con alcune classi prime dell’I.I.S. “A.Volta”, insieme ai rispettivi docenti.

L’attività, condotta dai docenti di Italiano ed inserita nell’ambito dei progetti del P.O.N. finalizzati al potenziamento ed al recupero delle competenze di base, ha consentito agli studenti di approfondire con una qualificata esperta una delle tipologie testuali più importanti: l’articolo giornalistico.

La lezione propedeutica all’incontro ha illustrato agli studenti le componenti principali e lo stile della scrittura giornalistica, invitandoli successivamente al laboratorio di lettura di alcuni quotidiani di diverso orientamento; questa fase è stata finalizzata al confronto delle prime pagine del giornale e a cogliere i diversi meccanismi della comunicazione delle notizie: l’estensione degli articoli, la presenza o meno delle foto, le parole chiave dei titoli, etc.

La lezione della dottoressa Baiunco, inserendosi in questo percorso didattico, ha invece illustrato la struttura del menabò e soprattutto la professione del giornalista,con i suoi “segreti” e le sue difficoltà; l’esperta ha pertanto raccontato agli studenti la giornata tipo del giornalista, sottolineando l’importanza dell’aggiornamento puntuale sull’attualità; ha continuato narrando qualche aneddoto vissuto durante la sua carriera, svelando anche gli ostacoli incontrati dal giornalista che vive ed opera nel contesto locale. La lezione ha anche compreso gli aspetti prettamente linguistici legati alla professione e i meccanismi con cui viene “costruita” una notizia.

Concluso il proprio intervento, la dottoressa ha invitato gli studenti ad aprire un dibattito, dichiarandosi disponibile a rispondere alle domande, pervenute numerosissime. I quesiti posti dagli allievi hanno riguardato o semplici curiosità, quali la retribuzione media o gli esordi della carriera o aspetti specifici quali l’uso della lingua per fini giornalistici o infine questioni più scottanti, quali le eventuali intimidazioni ricevute.

L’ultima parte dell’incontro è stata infine dedicata alla discussione guidata su uno degli aspetti più vicini agli adolescenti: i meccanismi dell’informazione e, in particolare, i rischi e i vantaggi offerti in materia dai social (fake news, strumentalizzazioni, falsificazioni). Un quadro completo del mondo giornalistico che, oltre a condurre gli allievi nel mondo dell’attualità, li ha resi consapevoli dell’importanza dell’informazione come strumento di crescita e di conoscenza critica del mondo.