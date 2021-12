Amministrative Palermo, Faraone: “Patto Iv-Fi? Serve modello Draghi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Un patto Iv – Fi? La risposta è arrivata dallo stesso Miccichè che, alla mia candidatura a sindaco, un minuto dopo, ha risposto di no. Però dico una cosa, abbiamo condiviso entrambi che anche per Palermo serve un modello Draghi. Bene, lavoriamoci. E mi rivolgo anche a tutte le altre forze politiche che la pensano come noi, visto che siamo di fronte ad una città allo sbaraglio, in piena crisi economica, sociale e culturale e per rimetterla su occorre civismo e politica”. Lo ha detto il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, nel corso di una intervista all’Italpress, parlando dello schieramento a sostegno della propria candidatura alle amministrative di Palermo nella prossima primavera. E sulla giunta, ha in mente i primi nomi? “I nomi no, ma sicuramente ho in mente un principio: una giunta paritaria in una città in cui le donne sono più degli uomini e hanno tanto da dare in termini di competenza, passione ed entusiasmo”.

(ITALPRESS).