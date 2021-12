BOMPENSIERE . Il sindaco Salvatore Virciglio: ” Il Natale è un periodo in cui conta tanto lo spirito. I ragazzi delle Consulta giovanile si stanno impegnando per rendere questo momento speciale e di comunità. Vi invito a sostenere questa iniziativa che per il primo anno viene proposta alla cittadinanza. Creiamo comunità a partire dai piccoli gesti! Sarà il simbolo del nostro Natale”.