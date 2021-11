Villalba omaggia Sciascia con libro di Picone e Restivo e altre attività

VILLALBA – In occasione del centenario della nascita di Leonardo Sciascia Villalba omaggerà il grande scrittore di Racalmuto con una serie di eventi organizzati dal Comune di Villalba con l’Associazione culturale BC Sicilia sezione Mussomeli.

Il primo importante appuntamento della rassegna intitolata per l’appunto “Omaggio a Sciascia” sarà sabato 6 novembre presso la biblioteca comunale “A. Iucolino” con la presentazione del libro Dalle parti di Leonardo Sciascia (Zolfo editore, 2021) scritto a quattro mani dai racalmutesi Salvatore Picone e Gigi Restivo. La presentazione vedrà oltre agli interventi degli autori che dialogheranno con la presidentessa della BC Sicilia, Rita La Monica, anche i saluti della sindaca Maria Paola Immordino, e dell’assessore alla cultura, Silvana Calà, e per l’occasione anche l’intervento di Pippo Di Falco, presidente della associazione CasaSciascia. Dalle parti di Leonardo Sciascia, libro che raccoglie la prefazione di Gaetano Savatteri, ripercorre – si potrebbe dire passo passo – la vita e gli itinerari dell’autore de Il giorno della civetta, raccontanti da chi ha avuto modo di conoscerlo in prima persona, di chi a Racalmuto ne conserva la memoria viva e anche l’eredità culturale.

Il secondo appuntamento sarà sempre presso la biblioteca comunale, venerdì 12 novembre alle 17:00 con la proiezione del film Il giorno della civetta diretto da Damiano Damiani, tratto dall’omonimo capolavoro di Sciascia. E infine domenica 14 novembre una visita guidata a Racalmuto per riscoprire i luoghi sciasciani.