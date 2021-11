Villalba, concluso l’omaggio a Sciascia con visita a Racalmuto

VILLALBA – Si è concluso, domenica 14 novembre, con una visita a Racalmuto, l’Omaggio a Leonardo Sciascia”, organizzato da BCsicilia Mussomeli e dal Comune di Villalba. L’immersione nella Regalpetra letteraria non poteva che iniziare con la visita alla tomba del grande scrittore presso il cimitero comunale, dove sono state deposte rose rosse in segno di infinita gratitudine. Il folto gruppo, proveniente da tutta la Sicilia, ha poi sciamato tra i vicoli del “Paese della Ragione” come tra le pagine dei libri di Sciascia … il Teatro Regina Margherita dove lo scrittore vagheggiò di scrivere per il teatro, la casa dove visse a lungo, divenuta oggi “CasaSciascia”, che conserva parte degli arredi originali, oggetti e materiale bibliografico di straordinario interesse, il Circolo Unione, fonte di inesauribile ispirazione per i suoi personaggi, l’Aula-Museo Sciascia dove, maestro elementare, insegnò dal ’49 al ’56, le cui Cronache Scolastiche ne rappresentano l’esordio narrativo, la Fondazione Sciascia che ospita quasi tutte le edizioni italiane e straniere dei suoi libri, migliaia di lettere e una pregevole raccolta di ritratti di scrittori donata dallo stesso Sciascia… E accussì nella lunga e solare “passiata”, tra aneddoti, ricordi e mpignulate, letture e taralli , Nanà si è “materializzato” nella dolcezza di Salvatore Picone, nel fumo delle Chesterfield di Gigi Restivo, nell’ironia di Pippo Di Falco, nella lucidità di Angelo Cutaia e nella generosità di Enzo Macaluso, gli sciasciani che hanno accompagnato “la belle companie” nell’abbraccio della città-libro dove tutto parla di lui. Tutte coincidenze? Leonardo Sciascia risponderebbe così : “Le coincidenze sono l’unica scienza certa (che ad un certo punto si incarna nella storia)”. E dopo tutto ci viene da pensare, cosa sono le nostre vite? “Sai che cos’è la nostra vita, la tua e la mia? Un sogno fatto in Sicilia. Forse siamo ancora lì, e stiamo sognando”. NOTE A MARGINE – Si ringraziano di cuore: Salvatore Picone e Gigi Restivo – autori del libro “Dalle parti di Sciascia”; Pippo Di Falco – Presidente CasaSciascia; Angelo Cutaia – Storico; Enzo Macaluso – Regalpetra Viaggi Tour Operator organizzatore del tour. (Dagli Organizzatori: Comune Villalba e BCCSicilia Mussomeli)