Villalba, aggiornamento Covid e prossima giornata vaccinazione il 10 dicembre

VILLALBA – Una comunicazione di ieri sera sul social del sindaco di Villalba Maria Paola Immordino che, nella giornata del 12 novembre 2021 “ben 11 concittadini sono risultati positivi a tampone rapido, aspettiamo conferma dai molecolari. Nel frattempo invito tutti a stare particolarmente attenti, e consiglio vivamente chi ancora non l’ avesse fatto di vaccinarsi, il vaccino è il più importante strumento di lotta al virus che abbiamo in questo momento, dobbiamo tutelare le persone più fragili, gli anziani e chi ha delle patologie. Auguro a tutti una pronta guarigione e vi ricordo che la prossima giornata di vaccinazioni a Villalba è prevista per venerdì 10 dicembre”.