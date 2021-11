Vallelunga, iniziative del Comune nella giornata contro la violenza sulle donne

VALLELUNGA PRATAMENO – In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” l’amministrazione comunale ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di primo grado in un concorso grafico pittorico, sul tema del Femminicidio. I vincitori riceveranno dei buoni da utilizzare per l’acquisto di libri. E inoltre, ha attivato “LA LINEA ROSA” 3356089374, “nella speranza – dice la nota – che possa essere utile a tutte le donne che in silenzio subiscono violenze fisiche e psicologiche. Sarà garantito sostegno e massima riservatezza”.