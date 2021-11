Sutera, Democrazia Partecipata. Si vota dal 3 al 9 novembre

SUTERA – Il sindaco dott. Giuseppe Grizzanti rende noto che, a seguito di avviso pubblico entro l’8 ottobre 2021 sono stati presentati al protocollo del Comune i sotto elencati progetti, riportati secondo l’ordine di acquisizione al protocollo: 1) Progetto per la costruzione di rotatoria tra la via Balate e la Sen. G. Mormino; 2) Manutenzione ringhiere – parapetti e cancelli in ferro; Il Documento denominato “Democrazia Partecipata” e la scheda di votazione sono disponibili, Oltre che in formato cartaceo presso I’ Ufficio Segreteria di questo Comune anche sul sito istituzionale di questo Comune : www.comune.sutera.cl.it: Il primo cittadino, poi avvisa i cittadini e gli stranieri nel Comune di SUTERA, che abbiano compiuto i 16 anni di età, che possono votare il progetto prescelto, apponendo il segno X accanto solo ad uno tra i progetti sopra elencati. La preferenza potrà essere espressa dalle ore 10,00 di giorno 3 novembre 2021 alle ore 13 di giorno 9 novembre 2021, utilizzando l’apposita scheda scaricabile sul sito istituzionale del Comune www.comune.sutera.cl.it o disponibile in formato cartaceo presso l’ufficio Protocollo del Comune di Sutera negli orari di apertura al pubblico. La scheda di votazione, corredata dal documenti d’identità deve essere consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Sutera negli orari di apertura al pubblico. La scheda di votazione, corredata dal documento d ‘ identità. deve essere consegnata brevi manu al Protocollo del Comune di Sutera ovvero inviate mediante posta Ordinaria o raccomandata o via pec all’ indirizzo: comune.sutera-cl@pec.it. La manifestazione del voto è personale ed Ogni scheda di votazione deve essere corredata del documento d’identità, in mancanza il voto è nullo. La graduatoria verrà formulata, in ordine decrescente, dal progetto che avrà ottenuto il maggiore numero di preferenze. I risultati finali saranno pubblicati in forma aggregata.