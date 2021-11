Sutera, assessore Difrancesco a Giardini Naxos per l’evento “L’isola che c’è – Storie di eccellenze siciliane a confronto”

SUTERA – In questo fine settimana, esattamente il 20 novembre 2021, nella suggestiva cornice di Giardini Naxos si è svolto un evento culturale di grande spessore “L’isola che c’è – Storie di eccellenze siciliane a confronto”, organizzato da Naxos Legge, alla presenza dell’Assessore regionale ai Beni Culturali e all’identità siciliana Alberto Samonà. Un’iniziativa singolare che ha dato voce ad alcune realtà siciliane, candidate a diventare delle eccellenze a livello nazionale: Burgio candidata a capitale italiana della cultura, rappresentata dal Sindaco Francesco Matinella, Siracusa, anch’essa candidata a capitale italiana della cultura, rappresentata dall’Assessore della Cultura Fabio Granata e Sutera, candidata a Borgo dei Borghi, rappresentata dall’Assessore Giovannella Difrancesco. L’incontro, dopo i saluti iniziali del Sindaco di Giardini Naos è stato moderato dalla Dir. Art. Naxsoslegge Prof.ssa Fulvia Toscano. Un’occasione che ha consentito a ciascuna realtà di raccontarsi e di far conoscere la motivazione della propria candidatura. È emerso il volto di una Sicilia che nel far memoria della propria storia e tradizione guarda al futuro, aperta alle innovazioni, ai nuovi linguaggi, alla promozione e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico e culturale, vie che rafforzano l’identità siciliana e aprono nuove piste e prospettive al turismo come risorsa attraverso cui è fortemente legato lo sviluppo non solo delle singole realtà ma di tutta la Sicilia.