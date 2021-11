Sicilia, ubriaca tenta di colpire 2 nigeriani con accetta: arrestata

Una 47enne di nazionalità ceca, in Italia senza fissa dimora, è stata arrestata dalla Polizia a MESSINA con l’accusa di omicidio e furto aggravato. Vittime due cittadini di nazionalità nigeriana che hanno avvicinato la donna chiedendo una sigaretta per poi ottenere colpi con un’accetta.

Gli agenti, allertati dalla sala operativa, hanno rapidamente raggiunto il luogo in cui si era consumata l’aggressione, piazza della Repubblica, e individuato la 47enne, in evidente stato di ebbrezza.

Notata l’accetta il cui manico fuoriusciva dalla borsa, sono riusciti a distrarla ea sottrarle l’arma. Dagli è che l’accetta, insieme a una catena in plastica stata e emerso con lucchetto, era rubata donna poco distante e che ore precedenti in un negozio poco distante e che, senza alcun apparente motivo, era nelle state state brandita per trovare dalle ignare vittime che, fortunatamente, erano riuscite a scansare i colpi e a scappare.

Un testimone attonito confermato quanto raccontato dai due malcapitati. “Ancora visibili sull’accetta e sulla panchina su cui le vittime sono sedute segni compatibili con un colpo inferto con violenza”, spiegano gli investigatori. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la donna è stata condotta in carcere.