Sicilia, Sanità: manca personale, ospedale di Lipari al collasso

L’ospedale di Lipari rischia il “collasso” per mancanza di medici e infermieri e l’assessore alla salute Tiziana De Luca si rivolge anche al sottosegretario alla sanita’ Andrea Costa. “Ho gia’ segnalato e denunciato piu’ volte – dice – le urgenti e costanti criticita’ della sanita’ Eoliana, in particolare della cronica e perpetua carenza di personale medico ed infermieristico, della inaccettabile tempistica dei concorsi ancora in itinere da parte dell’Asp Messina, della mancata aggiudicazione dei bandi dei mezzi di soccorso di Lipari e Vulcano e di tutte le tematiche piu’ volte elencate di grave entita’ rispetto ai servizi non resi o non attivati”. A testimonianza del continuo stato di disagio percepito da parte della cittadinanza eoliana, alcuni comitati hanno gia’ raccolto oltre 3000 firme per presentare un esposto alla procura della Repubblica.