Sicilia, droga: agli imbarcaderi di Messina “pizzicato” corriere con oltre un chilo di cocaina

Controlli antidroga dei finanzieri del Comando provinciale di Messina, presso gli imbarcaderi cittadini, dove hanno sequestrato 1,260 chili di cocaina e tratto in arresto il corriere che viaggiava in auto. La vettura e’ stata notata mentre tentava di guadagnare con fretta sospetta l’uscita dall’area portuale.

E’ scatta la perquisizione con l’ausilio dei cani antidroga Dia e Ghimly, due giovani pastori tedeschi in forza alla Squadra cinofili del Gruppo di Messina. In un involucro di cellophane, sigillato con nastro da imballaggio cosparso di una sostanza profumata, nascosto nel vano sottostante il sedile posteriore del mezzo, e’ stato rinvenuto il panetto di cocaina.

Il corriere della droga, un uomo di origine agrigentina, e’ stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. La cocaina sequestrata avrebbe consentito il confezionamento di circa tremila dosi, la cui vendita al dettaglio avrebbe fruttato oltre 120 mila euro.