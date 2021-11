Si fingeva idraulico per derubare nelle case di decine di anziani. Arrestato.

Si fingeva idraulico per rubare nelle case delle sue vittime, ma i poliziotti della questura di Brescia sono riusciti ad arrestarlo. L’uomo, utilizzando la tecnica del finto idraulico e inscenando guasti alle tubature delle case, aveva tratto in inganno e derubato decine di anziani in provincia.

Fondamentali sono state le denunce fatte dalle vittime, grazie alle quali sono state acquisite le immagini utili alla sua identificazione. La Polizia ha ricordato che gli anziani devono in tutti i modi evitare di aprire la porta agli sconosciuti e che in caso di dubbio bisogna immediatamente chiamare la Polizia.