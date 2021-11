Serradifalco. Aggiornato dall’amministrazione comunale il catasto degli incendi boschivi.

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha aggiornato il catasto incendi boschivi anno 2020-2021 in quanto le zone boscate ed i pascoli i cui suoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni, ed è inoltre vietata, per dieci anni, la realizzazione di edifici, di strutture ed infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive nonché il pascolo e la caccia.

Il catasto a Serradifalco è stato istituito già nel 2007. Il territorio comunale dall’anno 2020 e in alcuni degli anni precedenti fino al 2011, è stato interessato da incendi. L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente per il tramite dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta ha richiesto i dati riguardanti l’istituzione e l’aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, l’amministrazione comunale ha messo a punto tutti i dati del caso basandosi sul Geoportale S.I.F.

Nell’ultimo decennio si sono verificati unicamente 3 eventi. Nel 2011 in contrada Rabbione per 3,34 ettari di area boscata e 57,74 ettari di area non boscata per complessivi 61,09 ettari. Nel 2016 altro incendio, stavolta nel Lago Soprano per un’estensione territoriale di 0,81 ettari non boscata. Infine, nell’anno 2020 ancora un incendio nel Lago Soprano, stavolta più ampio del precedente per un’area territoriale di 4,94 ettari non boscata.