Serie D. La Sancataldese batte 3-2 il Biancavilla e risale in classifica. Decisivi i gol Brunetti e Rotulo.

Nel girone I del campionato di serie D importante vittoria casalinga per la Sancataldese che ha superato 3-2 il Biancavilla. La squadra di Campanella ha agguantato la vittoria finale al termine di un confronto nel quale, dopo essersi portata sul 3-0, ha subito nella ripresa il ritorno degli avversari che, con Santapaola prima e l’ex Ficarrotta poi, si sono portati sul 3-2 riaprendo, di fatto, il match e mantenendolo sempre sul filo del rasoio sino alla fine.

Al Valentino Mazzola è partita fortissimo la Sancataldese andando a segno nel primo tempo dapprima con Brunetti e poi con Rotulo autore di una bella doppietta. La squadra di Campanella ha messo in mostra gioco, belle trame e anche parecchia voglia di mettere le mani su una partita fondamentale per la sua classifica.

Una vittoria, la terza in campionato, che ha permesso ai verdeamaranto di lasciarsi alle spalle ben 4 formazioni portandosi a quota 10 in classifica a – 3 dalla coppia Castrovillari – Rende. Di certo, una Sancataldese finalmente rinfrancata da un successo che le ha permesso di risalire ulteriormente in classifica. E domenica prossima altra sfida importantissima, con i sancataldesi che se la vedranno fuori casa contro l’ostico Castrovillari in una sfida, anche qui, fondamentale per la classifica dei verdeamaranto che dovranno cercare di fare risultato anche in Calabria per confermare l’ottimo momento che stanno vivendo in questa fase della stagione.