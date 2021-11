San Cataldo. La Casa di cura Regina Pacis seleziona due Specialisti in Fisiatria.

SAN CATALDO. La Casa di Cura Regina Pacis è alla ricerca di specialisti interessati a intraprendere un percorso retribuito nel servizio di Fisiatria (Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa). Il contratto di lavoro è di tipo LIBERO PROFESSIONALE, con possibilità di crescita.

I candidati selezionati, con la supervisione del Responsabile del Servizio, collaborano con le altre figure professionali del reparto nello svolgimento delle seguenti attività: RIABILITAZIONE FUNZIONALE E NEUROMOTORIA, attività clinica ed ambulatoriale.

I requisiti da possedere sono:

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente di Università estera (riconosciuto in Italia).

· Diploma di specializzazione (riconosciuto in Italia) in Medicina Fisica e Riabilitativa.

Titoli preferenziali:

Il candidato ideale ha buona conoscenza della lingua inglese o francese, propensione all’attività scientifica e di ricerca, familiarità con i principali applicativi informatici. Forte motivazione, flessibilità, capacità di gestione dello stress, orientamento al problem solving, buone capacità relazionali, di comunicazione e di teamwork completano il profilo.

La sede di lavoro è San Cataldo (CL). Le informazioni relative alla presente selezione verranno comunicate ai candidati via e-mail. La Casa di Cura “Regina Pacis” si riserva ogni e più ampia valutazione in merito all’idoneità delle candidature e si riserva inoltre di chiedere in qualsiasi momento ai candidati di documentare, pena l’esclusione dalla selezione, il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.

I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77) sono pregati di inviare la seguente documentazione: il CV on line all’indirizzo mail urp@casadicura-reginapacis.it (indirizzo principale). Le domande di partecipazione alla presente selezione devono pervenire entro e non oltre il 30 Novembre di quest’anno.

La Casa di Cura “Regina Pacis” si riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettiva in qualsivoglia fase essa si trovi per il venir meno delle ragioni aziendali che ne hanno giustificato l’attivazione ovvero per il sopravvenire di esigenze tecniche, organizzative o di natura finanziaria che non la rendano più conforme agli interessi aziendali.