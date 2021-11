Ripulita l’area intorno ai cassonetti per indumenti usati. Il sindaco: “Vietato abbandonare rifiuti per terra.

SOMMATINO. Per l’ennesima volta l’amministrazione comunale ha provveduto a far ripulire l’area intorno ai cassonetti per gli indumenti usati.

Tuttavia, il sindaco Elisa Carbone ha inteso fare una precisazione al riguardo: <Chiariamo che, se i contenitori dovessero essere pieni, è assolutamente vietato abbandonare i rifiuti per terra”. Il sindaco ha spiegato che già alcune sanzioni sono state elevate.

Nel contempo, il primo cittadino di Sommatino ha invitato tutti a denunciare eventuali comportamenti difformi alla Polizia Municipale.