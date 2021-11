Rassegna Stampa. Certificati anagrafici online: finalmente è attiva la rivoluzione digitale

Da oggi anche a Caltanissetta, come in tutti i Comuni del territorio nazionale, sarà possibile avere rilasciati i certificati anagrafici online senza doversi più recare negli uffici comunali, senza fare code agli sportelli e senza alcun pagamento perché il servizio sarà completamente gratuito. Evidentemente, però, bisognerà avere un computer e l’internet per potere effettuare il necessario collegamento.

Una volta effettuata la richiesta, si potrà scegliere se ricevere il certificato via mail oppure se scaricarlo in formato pdf. I certificati anagrafici di competenza comunale che potranno essere chiesti e scaricati online e gratuitamente sono 14: certificato di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire (anagrafe italiana di residenti all’estero), di stato civile, di stato di famiglia e stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia Aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, di unione civile e di contratto di convivenza.

Un’altra novità è che non si pagherà il bollo e un’altra ancora è che i certificati potranno essere richiesti e rilasciati in forma contestuale per cui sarà possibile avere un certificato unico attestante più condizioni come, ad esempio la cittadinanza, l’esistenza in vita e la residenza. Per potere effettuare la richiesta del rilascio dei certificati occorrenti bisognerà collegarsi al portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Il collegamento potrà essere effettuato utilizzando la propria carta di identità digitale elettronica che non tutti hanno, oppure, più semplicemente, la carta nazionale dei servizi che è la tessera sanitaria che tutti hanno.

Effettuati il collegamento e l’acces – so al portale dell’Anpr, sullo schermo del computer appariranno le istruzioni da seguire per potere proseguire. Si potrà anche chiedere il rilascio del certificato di un familiare perché sarà mostrato l’elenco dei componenti del nucleo familiare al quale si appartiene e dovrà individuarsi la persona per la quale si chiede la certificazione.

Attualmente a Caltanissetta è possibile chiedere ed avere rilasciati i certificati anagrafici, oltre che dagli uffici demografici comunali, anche dalle edicole che sono convenzionate con il Comune, ma con il pagamento dei diritti previsti.