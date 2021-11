Raccolta alimentare e generosi i mussomelesi. Anche i volontari di confraternite e parrocchie in azione

MUSSOMELI – A Mussomeli, supermercati e volontari hanno risposto positivamente alla Giornata Nazionale della raccolta alimentare che ha avuto luogo per tutta la giornata del fine settimana, esattamente sabato scorso. Un impegno e tanta disponibilità, che ha permesso di portare a casa, con deposito presso la Parrocchia di Cristo Re, grazie ai ragazzi della parrocchia per la sistemazione della merce, la raccolta alimentare della giornata per complessivi Kg.2.510,36 . All’annuale iniziativa, coordinata da Pippo Genco, presidente della “San Vincenzo”, hanno attivamente partecipato i volontari dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento, i volontari della confraternita Maria SS. del Monte Carmelo e quelli delle parrocchie e della Misericordia. C’è stato anche il prezioso contributo degli autotrasportatori. Va anche precisato che la colletta Città di Caltanissetta ha registrato Kg. 10.229 di prodotti raccolti, mentre il risultato del deposito di Caltanissetta è risultato pari a Kg.22.414. “Generoso è stato il contributo delle persone – ha commentato il diacono Pierenzo Costanzo – e ottima l’accoglienza dei rivenditori come anche la disponibilità dei volontari che si sono spesi con generosità, nonostante le difficoltà soprattutto derivanti dal periodo che stiamo vivendo”. E Pippo Genco: “Sono bastate 25 persone di buona volontà nei punti vendita 2 trasportatori, 3 persone al deposito e la raccolta è stata portata in porto ancora grazie a tutti Noi”