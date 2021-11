Promozione. Solo un pari interno senza reti per l’Atletico Nissa contro il Ciclope Bronte.

Solo 0-0 per l’Atletico Nissa in casa al Palmintelli contro il Ciclope Bronte. Una partita che avrebbe dovuto segnare il rilancio in classifica della squadra del presidente Sergio Iacona, e che invece s’è conclusa con un bicchiere più mezzo vuoto che mezzo pieno.

In effetti, se si eccettua una conclusione sulla quale Chimenti è stato pronto e reattivo, la squadra ospite non s’è fatta apprezzare granchè in avanti in una partita nella quale i padroni di casa hanno cercato, invano, di sbloccarla facendo leva su Vaccaro, Ventura, Sammartino e lo stesso Genova.

Le occasioni per segnare ci sono state per l’Atletico Nissa, ma la precisione non è stata delle migliori e, quando invece c’è stata precisione, ci si è messa anche la bravura del portiere ospite a sventare le insidie portate dagli attaccanti nisseni alla porta dei catanesi. Le condizioni del campo hanno certamente avuto il loro peso per via dell’acqua caduta sul terreno di gioco prima della partita. Alla fine 0-0 con tanti rimpianti per un risultato che ha portato appena un punto ad una squadra che, invece, se ne sarebbe aspettati tre. E sabato prossimo anticipo per l’Atletico Nissa sul campo della Leonfortese contro cui ha già giocato nel primo turno di Coppa venendo eliminato.