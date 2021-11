Per Financial Times volume Alverà su idrogeno tra i libri dell’anno

ROMA (ITALPRESS) – “The Hydrogen Revolution”, il libro del Ceo di Snam Marco Alverà, pubblicato in edizione italiana lo scorso anno con Mondadori e nel 2021 in edizione inglese per Regno Unito e Stati Uniti con Hachette, è stato inserito dal Financial Times tra i “Best Books of the Year”. Il libro è incluso dai giornalisti del quotidiano britannico tra i migliori tre della categoria ‘clima e ambientè. “E’ un libro vivace – scrive il quotidiano – e una guida coinvolgente verso una risorsa energetica che può diffondersi più rapidamente delle attese”.

(ITALPRESS).