Mussomeli, Un successo il primo campionato regionale assoluto di tiro con l’arco e balestra medievale

MUSSOMELI – Una coesa sinergia, tanto entusiasmo hanno contribuito allo straordinario successo, ancorché in una giornata novembrina toccata dal vento. Protagonisti ed organizzatori del primo campionato assoluto di tiro con l’arco e balestra medievale sono stati l’Associazione A.P.D. Antica Quercia Compagnia Arcieri e Balestrieri del Castello di Enna, l’AICS di Agrigento, il Comune e la Pro Loco di Mussomeli. Hanno partecipato alle gare Associazioni, gruppi:, Compagnia arcieri e balestrieri castello di Enna; Compagnia arcieri del castello de Terranova di Gela: Compagnia arcieri di Santa Lucia di Catania: Compagnia arcieri Xibet di Calascibetta; Gruppo arcieri mercenari di Ravanusa: Erano presenti: il corteo di Casteltermini, i ragazzi delle scuole elementari e medie di Mussomeli con abiti medievali che hanno allietato il contesto con musiche e balli; come anche c’è stata la presenza dell’associazione SMILE FOR LIFE e la presenza di alcuni espositori. Anche alcune aziende locali hanno contribuito all’iniziativa coi loro prodotti ed attrezzature, mentre l’aspetto audio/musicale è stato coordinato dal giovane Vincenzo La Greca. C’è stata anche la presenza della Croce Rossa Italiana ed ha collaborato anche l’Associazione UNAAT. In questa cornice medievale, al Castello Manfredonico di Mussomeli, in una giornata ventosa domenicale, va sottolineata la presenza dell’Istituto Scolastico “Virgilio” di Mussomeli con l’Alberghiero e l’Agrario, i suoi docenti rappresentati dalla professoressa Concetta La Tona, e studenti delle classi 2b, 4b, 4a, 5a dell’Alberghiero e 4b dell’ Agrario, come figuranti, nonché per l’eccellente lavoro svolto ai fornelli ed al servizio accoglienza. Assai impegnati sono stati il capo scef prof. Belluzzo ed il Capo sala Carmelo Morrealese. Dunque, una iniziativa che è risultata vincente per l’entusiastica collaborazione data dagli attori presenti, che non è sfuggita all’occhio attento dell’Assessore al Turismo Seby Lo Conte e con il compiacimento dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Catania. Presenti anche emittenti televisive regionali.