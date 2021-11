Mussomeli, studenti del “G B. Hodierna” a Palermo per la Giornata della festa dell’albero Gemme di legalità

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) Il 20 novembre una rappresentanza degli studenti dell’I.I.S. “G.B. Hodierna”, accompagnata dalle professoresse Giovanna Milazzo e Marilena felce, si è recata a Palermo per partecipare alla “Giornata della festa dell’albero Gemme di legalità”. All’istituto è stata consegnata una delle prime cento “gemme della legalità” dell’albero Falcone. L’incontro si è tenuto nell’Aula Bunker dell’Ucciardone, dove si è svolto il primo maxi processo alla mafia istruito dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’attività rientra nel progetto promosso dal Ministero per la Transizione Ecologica, dalla Fondazione Falcone e dall’Arma dei Carabinieri per gettare qualche seme e coinvolgere le generazioni future: gli alberi di Falcone cresceranno nelle scuole formando il bosco diffuso della legalità. Il progetto prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50.000 piantine. Le talee, prelevate dal famoso ficus che si trova davanti la casa del giudice Falcone a Palermo e diventato simbolo del riscatto civile, sono state curate presso il moderno centro nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale; finora ne sono state portate a radicazione circa 1000 con lo stesso genoma della pianta madre. L’augurio di Maria Falcone, presidente della Fondazione, sorella del giudice ucciso dalla mafia:questi alberi di Falcone diventino presidi di legalità per tanti territori, strumento di trasmissione della memoria e impulso per la creazione di una società più giusta che rigetti i disvalori delle mafie.