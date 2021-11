Mussomeli, Sindaco e assessore a Londra per promozione turistica

MUSSOMELI – Ponte lungo d’Ognissanti nella terra di sua maestà, la regina Elisabetta, per il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania e l’assessore al Turismo, Seby Lo Conte, per promuovere il territorio e fare conoscere ai più la vocazione turistica che finora è rimasta sostanzialmente inespressa.

I due amministratori comunali sono volati dall’aeroporto “Falcone e Borsellino” alla volta della City per prendere parte al World Travel Market di Londra, una delle più importanti fiere internazionali del turismo, così da veicolare nel mondo le bellezze e le prerogative della terra di Manfredi, finora sconosciute ai non addetti ai lavori.

E si sa che in tempo di villaggio globale, l’efficacia della comunicazione veicola al meglio il prodotto che si vuole proporre. Da questo punto di vista Mussomeli e tutto il suo hinterland, vale a dire il Vallone con tutto il corollario dei paesini viciniori, potrebbe davvero invertire la tendenza e creare per i giovani i presupposti per rimanere a casa propria, veicolando nel mondo i prodotti di questa terra e condividendo tradizioni e quanto di buono la cultura di casa nostra ha prodotto in questi secoli.

“Siamo presenti a questa importante fiera internazionale –dice il sindaco Catania- dove presentiamo il nostro progetto insieme a questo fondo di investimento inglese con cui abbiamo siglato un accordo lo scorso anno, dopo che hanno comperato sedici case a Mussomeli e stiamo lavorando per l’acquisto di un intero palazzo dove trasferire parte dell’azienda. Presentiamo il progetto, dicevo, che l’8 novembre andrà online sulla piattaforma per un crowdfunding, ovvero la raccolta di fondi autorizzata dalla Consob per la riqualificazione delle case per uso privato ma anche per avvio attività. Quindi tutti coloro che vogliono acquistare un immobile a Mussomeli per destinarlo anche ad attività, possono adoperare questa piattaforma di raccolta fondi e avere il finanziamento richiesto. Abbiamo diversi appuntamenti con investitori e operatori e confidiamo di poter far conoscere al meglio il nostro territorio e ingolosire gli investitori”.(FONTE LA SICILIA: ROBERTO MISTRETTA)