Mussomeli, rigenerazione urbana e attrazione di capitali stranieri

MUSSOMELI – L’attenzione verso il territorio e il Sindaco Catania informa la cittadinanza: “E’ con grande piacere che presento a tutti i mussomelesi una straordinaria novità finalizzata all’attrazione di capitali stranieri. Si tratta di una novità assoluta. La sperimentazione di ITS Lending, la prima piattaforma di lending crowdfunding, https://www.itslending.it/invest/sicilia-mussomeli-1, interamente dedicata alla rigenerazione di borghi storici italiani, partendo dalle operazioni immobiliari, ma anche sostenendo piccole attività imprenditoriali del territorio. ITS Lending presenterà, tra le proprie opportunità di investimento, immobili siti in Mussomeli rivolta soprattutto a stranieri e finalizzata alla rigenerazione dei progetti siti sul territorio comunale. Ciò grazie all’accordo con ITS Italy, il fondo di investimento, con cui il comune di Mussomeli ha siglato un accordo di collaborazione a ottobre 2020. Siamo proiettati al futuro ma con un occhio alla nostra identità e al nostro passato!”