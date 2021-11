Mussomeli, progetto di promozione del nostro territorio

MUSSOMELI – Prosegue a 360 gradi e senza sosta il lavoro di promozione del nostro territorio attraverso l’uso delle TV internazionali. In questo fine settimana Mussomeli ha ospitato, infatti, la SBS. Si tratta di una rete televisiva pubblica nazionale in Australia. Lanciata nel 1980, è sotto la responsabilità della divisione televisiva di SBS. Nel 2018, SBS ha avuto una quota di ascolto del 7,7%.

Le bellezze del nostro territorio saranno, dunque, presentate agli australiani, in prima serata, nel mese di Marzo 2022. E’ evidente a tutti l’importanza e le ricadute che la campagna di marketing e promozione (a costo zero per le casse del comune e dei suoi cittadini) che stiamo attuando può portare in termini economici su tutto il territorio mussomelese ed a beneficio dei tanti operatori economici presenti.

Più promozione e pubblicità significa:

1) Maggiori probabilità di acquisto di case a Mussomeli;

2) Più turisti stranieri a Mussomeli;

3) Più soldi e capitali stranieri in circolo nel nostro territorio per interventi di ristrutturazione e per consumi (ricettività, ristorazione, esercizi commerciali);

“L’azione di marketing – precisa il sindaco Catania – messa in campo dalla mia Amministrazione è sempre più globale e mirata. Il nostro obiettivo è far conoscere la nostra terra. Avanti con decisione!”