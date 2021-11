Mussomeli, prima riunione tavolo tecnico valorizzazione patrimonio culturale di Mussomeli

MUSSOMELI – Partecipata riunione è stata quella svoltasi in sala giunta del Comune di Mussomeli, nel pomeriggio del 9 novembre 2021, dove si sono radunati, amministratori, giornalisti, associazioni e gruppi, dietro invito formale del primo cittadino Catania. Il sindaco, presenti gli assessori al turismo Seby Lo Conte e ai Beni Culturali Jessica Valenza, ha presentato gli intervenuti alla riunione: i rappresentanti delle testate giornalistiche : Roberto Mistretta nella duplice veste, per “La Sicilia” ma anche come scrittore, Giuseppe Taibi per “Italpress”, Emilia di Piazza per “Castello Incantato” e Carmelo Barba per “Il fatto Nisseno il fatto del vallone”. Invitata la BC Sicilia, e presenti anche i referenti delle altre associazioni culturali. Giuseppe Canalella per SiciliAntica”, Zina Falzone e Cinzia Frangiamore per la Pro Loco, Giovanni Mancuso per il gruppo FB “Mussomelesi nel Mondo” e i rappresentanti della Camera di Commercio Argentina Erica Moscatello e Javier Reviculè. Presente anche la consulta della biblioteca nella persona di Michele Ognibene. Un incontro suddiviso in due parti, iniziato con i ringraziamenti del sindaco Catania e la illustrazione di alcune diapositive pertinenti all’argomento trattato, relativo, appunto, alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e con particolare attenzione alla gestione dell’antico Maniero. “Abbiamo voluto questo incontro, ha detto preliminarmente il sindaco Catania, perché crediamo fortemente nel valore delle potenzialità che ha il nostro patrimonio culturale, presente nel territorio. Per questo, abbiamo voluto istituire un tavolo tecnico, in cui confrontarci per la gestione del nostro patrimonio”. Insomma, un incontro di due ore. Il primo incontro con i componenti del tavolo tecnico per la valorizzazione , promozione e salvaguardia del patrimonio culturale di Mussomeli.