Mussomeli, pandemia e meteo. Niente corteo cittadino per il primo novembre

MUSSOMELI – Commemorazione dei Defunti in tempo di pandemia e con un meteo che sembra non dare spazio al doveroso svolgimento delle ricorrenze. Giornata nuvolosa e piovosa quella del 1° novembre che ha ostacolato ed intralciato il tradizionale addobbo delle tombe dei propri cari. Per il secondo anno consecutivo non c’ è stato l’annuale corteo cittadino con la partecipazione delle autorità civili e militari con la partecipazione delle confraternite ed Associazioni per la deposizione di corone di fiori presso le proprie tombe sociali. Insomma, una ricorrenze di per se stessa triste, resa ancora più melanconica dell’inclemenza del tempo. Intanto, la mattinata del 2 novembre sembra essere migliorata e qualche sprazzo di sole sembra incoraggiare il pellegrinaggio verso il camposanto per la visita ed una preghiera per i propri defunti.