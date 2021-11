Mussomeli, mense scolastiche. L’assessore Jessica Valenza: “L’avvio mercoledì 17 novembre”

MUSSOMELI – Ieri mattina, presso la sala giunta del Comune, alla presenza del sindaco Catania e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Jessica Valenza, si è svolto un incontro durante il quale si è discussa la pianificazione della riapertura di tutte le mense scolastiche presenti nel territorio comunale, così come pianificato ad inizio anno scolastico, e prevista per le prime settimane di novembre.L’avvio, come comunicato dall’Assessore Valenza, avverrà il prossimo mercoledì 17 novembre. Intanto, l’altro ieri mattina, sulla pagina FB del gruppo comunale di minoranza, hanno fatto sapere di avere protocollato la richiesta di un Consiglio comunale straordinario ed urgente con l’unico puto all’ordine del giorno “il mancato avvio del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole elementari di Mussomeli”. Il post così continua:” “Stamattina il Consiglio Comunale è stato convocato per lunedì 15 novembre, alle ore 18,30. Facendoci portavoce dei tanti genitori che ci hanno manifestato tutta la loro contrarietà, riteniamo necessario chiarire per quali ragioni il servizio di ristorazione scolastica non sia ancora partito per le scuole elementari e, soprattutto, quali soluzioni trovare per permetterne in tempi celeri l’avvio. Specifichiamo che se la mensa dovesse avviarsi entro lunedì 15, come tutti noi auspichiamo, verrà meno la ragione del Consiglio comunale per cui ritireremo la nostra richiesta di convocazione”.