Mussomeli, L’I.C.S. “Leonardo da Vinci” a sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 20 novembre 1989 – 20 novembre 2021

MUSSOMELI – In occasione dell’anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, gli alunni della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Mussomeli – Campofranco, diretto dalla professoressa Alessandra Camerota, hanno dedicato, nei giorni scorsi, diversi momenti di approfondimento e di riflessione sui principi generali e sui diritti fondamentali in essa contenuti, culminati in un incontro con la dottoressa Carmelinda Scalia, psicoterapeuta presso comunità alloggio e case famiglia della provincia di Agrigento. La Dottoressa, in modalità on line, ha illustrato agli alunni la realtà delle case famiglia, dove vengono accolti i minori che, in determinate circostanze, vengono allontanati dalle famiglie naturali, per permettere loro di vivere e crescere in un ambiente sano e sereno, opportunamente guidati da personale educativo, psicologici e assistenti sociali. Alcuni di questi minori possono rientrare in famiglia, altri vengono affidati a genitori affidatari, altri ancora, qualora i genitori naturali perdano la responsabilità educativa, vengono adottati. L’argomento ha suscitato molto interesse negli alunni, i quali hanno posto molte domande, cui hanno fatto seguito risposte chiare, precise e puntuali da parte della Psicoterapeuta. Al termine dell’incontro gli alunni sia di Mussomeli sia di Campofranco, hanno commentato alcuni articoli della Convenzione, che hanno poi trascritto su dei cartoncini e affisso a un poster, per ogni plesso, collocato su una parete della Scuola, come monito, affinché le riflessioni scaturite non si esauriscano nella giornata della manifestazione, ma accompagnino il percorso di crescita degli alunni e sviluppino in loro competenze civiche e sentimenti di solidarietà.

Soddisfatta per l’iniziativa la Dirigente, la quale ha ringraziato la Dottoressa per la partecipazione e elogiato gli alunni per l’impegno profuso. (Dalla Scuola professoressa Graziella Lo Manto)