Mussomeli, l’Arcivescovo di Siracusa mons. Francesco Lomanto presiede la messa comunitaria, all’aperto, per la commemorazione dei defunti

MUSSOMELI – Giornata assolata quella del 2 novembre che ha permesso la celebrazione della messa, all’aperto, davanti la chiesa del Cimitero, presieduta da Padre Francesco, Arcivescovo di Siracusa, rientrato, per l’occasione, al suo paese natio, dove sono sepolti i suoi genitori. Hanno concelebrato col presule i sacerdoti ed i parroci locali. Hanno partecipato anche i parrocchiani delle varie parrocchie ed erano presenti anche gli assessori Comunali Daniele Frangiamore e Michele Spoto. Assente il sindaco Giuseppe Catania, in quanto in missione a Londra, assieme all’assessore Lo Conte, per impegni istituzionali. (IL VIDEO)